11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale, Nusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi atıldığını hatırlatarak, "Bu havan mermisini hangi devletin resmi ordusu attı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız, bu havan mermisini siviller mi attı? Biz bunlara terörist demeyelim de ne diyelim? Zor bir soru sormuyorum. Yanıt versinler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledi:
"Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim.
"YANIT VERSİNLER"
Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Bu havan mermisini hangi devletin resmi ordusu attı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız, bu havan mermisini siviller mi attı? Biz bunlara terörist demeyelim de ne diyelim? Zor bir soru sormuyorum. Yanıt versinler.
"DUYMAZDAN, GÖRMEZDEN GELİR OLDUK"
Biz görevlendirme yaptığımız belediye binalarında roketatar mühimmatı bulduk, sustular. Dünyada hangi belediye binasında roketatar, kaleşnikof bulursunuz? Bunu sorduk, ağızlarını açamadılar. 40 yıldır mücadele ediyoruz. Para yolladılar, silah yolladılar. Kendi ülkelerinde moral vermeye çalıştılar. İnsanlığı lekelediler. Umursamıyoruz diyoruz ya, bunun için. Avrupa'dan akan milyon euroları gördükçe, silahları gördükçe Filistin'de, Afganistan'daki zulmü, DEAŞ'ı, PKK'yı nasıl kurduklarını gördükçe, 3 tane mülteciyi nasıl ölüme terk ettiklerini görünce kimse kusura bakmasın artık bu kınamaları, bu çağrıları, bu tehditleri duymazdan ve görmezden gelir olduk.
"ÇOCUKLARIMIZA MI BIRAKALIM?"
Bunu savaş olarak niteleyenler ihanet içerisindedirler. Savaş bir devletle yapılır. Bu teröristleri tasfiye hareketidir. Bu teröristler tasfiye olacaktır. 40 yıldır bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Ne yapalım çocuklarımız da bunlarla mücadele etsin? Ne yapalım başkalarının ağzına mı bakalım? Yeter artık. Etrafımızdaki coğrafyayı bizden başka barış coğrafyası haline getirebilecek hiçbir ülke, devlet yoktur. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bize DEAŞ'ı gösterip, PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Boşuna zahmet etmesinler. Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!