Olay, 21 Kasım günü saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maskesi bulunan, kapüşonlu kıyafet giymiş bir kişi, girdiği marketteki raftan bir parfüm alıp kasaya geldi. Şüpheli, parfümün parasını ödediği sırada ceketinin içerisinden çıkardığı ekmek bıçağını kasiyer Nur Sima Y.'ye (20) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Nur Sima Y. kasayı açmayınca şüpheli, kasiyerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Nur Sima Y., eliyle kasadan destek alıp, ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.
BAŞINA TURŞU KAVANOZU İSABET EDİNCE KAÇTI
Markette görevli Ercan T. ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ercan T.'nin, market rafından alıp, fırlattığı turşu kavanozu, soyguncunun başına isabet etti. Başından yaralanan soyguncu, marketten kaçarak sokakta izini kaybettirdi. Bu anlarda korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.'yi, market çalışanları sakinleştirdi. Bu anlar markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, Caner Aydın olduğunu tespit etti. Polis, marketten çıktıktan sonra olayda kullandığı bıçağı Seyhan Nehri'ne atan şüphelinin, dolmuşla önce babaannesine gittiğini, ardından da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alındı.
MARKET ÇALIŞANINI TEBRİK ETTİ
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Caner Aydın'ın, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, içki içtim. Daha sonra markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 TL para istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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