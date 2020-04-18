İHA

İstanbul'da edinilen bilgilere göre; Fatih'te bulunan Sultan Abdulhamid Han’ın türbesine gelen Şaban G. (56) isimli bir kişi, türbeye girerek hakaret içerikli sözler sarf edip bu anları cep telefonu ile çekerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'daki habere göre Sultan Abdülhamid Han’ın hatırasına dil uzatıp inançlı kesime yönelik hakaretlerde bulunan Şaban G. ile yanındaki bir kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Fatih Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.