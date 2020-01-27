27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da, masaj salonunda çalıştığı öğrenilen Ayşe E. ile Celal Y., dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu birliktelikten Masal adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.
BEBEĞİ BIRAKIP KAÇTI
Bir süre sonra Celal Y., iddiaya göre, Ayşe E. ve çocuğu ile ilgilenmemeye başladı. Bunun üzerine Ayşe Y., 40 günlük kızı Masal'ı, Celal Y.'nin erkek kardeşinin, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğu Mahallesi'ndeki evinin önüne bırakarak, kaçtı.
POLİS: "SEN NASIL ANNESİN?"
DHA'da yer alan habere göre alışverişten döndüğünde, kapının önünde kundaklanmış Masal'ı gören erkek kardeş, polise haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Masal bebeğin annesini, kundağa bıraktığı kağıttaki telefon numarasından arayan polis, "40 günlük bebek bırakılır mı? Sen nasıl bir annesin? Kocanla arandaki problemleri böyle mi çözüyorsun?" dedi.
"DERS VERMEK İÇİN YAPTIM"
Masal bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin anne ve babası ise ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Celal Y., Adana'da olmadığı için emniyete gelmezken, Ayşe E. ise polise ifade verdi. Celal Y.'nin kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini öne süren Ayşe E., ders vermek için Masal'ı kapılarının önüne bıraktığını söyledi. Halen hastanede olan Masal bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda Sevgi Evleri'ne yerleştirilecek.
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