28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'un Şişli ilçesinde, dün sabah saatlerinde Şişli Feriköy Ortanca Sokak’ta, park halindeki 11 aracın lastikleri kesilmiş ve 2 araç benzin dökülerek yakılmıştı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olayın hemen ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek araçların lastiğini keserek ateşe veren şüphelinin kimliğini tespit etmişti.
ŞİŞLİ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
İHA'da yer alan habere göre ekipler, kimliği belirlenen şüpheliyi kısa süre içerisinde ikametinde yakalayarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüş, evde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak da ele geçirilmişti.
"SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM"
Emniyette sorguya alınan Ömer A.'nın (46) ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, “Olay günü alkollüydüm, nasıl yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şişli’de 11 aracın lastiğini kesip, 2’sini benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüpheli adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının “Araçları neden yaktınız?” sorusuna, “Ben yapmadım, hatırlamıyorum” dediği görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!