31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken saldırıya uğrayan Melike Baştürk (42) ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş (42) kaldırıldıkları hastanede bir gün arayla öldü.
DHA'nın haberine göre olay, dün öğlen saatlerinde, Çorlu'daki Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş ile birlikte yaşadığı Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş ve Melike Baştürk tedaviye alındı. Yaralılardan Salih Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.
BAŞTÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Melike Baştürk de doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayın meydana geldiği sokaktaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı.
UZUN SÜRE TAKİP ETMİŞ
Polis ekipleri, inceledikleri görüntülerde, saldırganının yüzünü saklamak için şapka taktığını ve Durmuş ve Baştürk'ü uzun süre takip ettiğini belirledi. Polis zanlının kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'un cansız bedenlerinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BOŞANMA DAVASI AÇILAN ŞÜPHELİ, ASKER ARKADAŞI İDDİASI
Cinayetlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada, öldürülen Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evini terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi.
Polis, iki kişinin öldürülme anlarının güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını toplayarak saatlerce incelemede bulundu. İncelemenin ardından katil zanlısının, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B., olduğu tespit edildi.
Katil zanlısı N.B.'nin olaydan bir gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği tespit edildi. Polis, şüphelinin cinayetlerin işlendiği günün akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını ancak otobüse binmediğini belirledi. Tekirdağ polisi çifte cinayet şüphelisi N.B.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.
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