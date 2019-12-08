08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Ordu´da öldürülen Ceren Özdemir´e ağlarken, kadına şiddet bitmek bilmiyor. Son olarak, Bursa'da bir genç kızın sokak ortasında uğradığı şiddet olayının ayrıntıları ortaya çıktı.
BURSA POLİSİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
DHA'da yer alan habere göre Yıldırım Anadolu Mahallesi´ndeki bir ambalaj firmasının sahibi Ö.D., perşembe sabahı, iş yerine gireceği sırada yerde kan izleri olduğunu fark etti.
Hemen güvenlik kameralarını izledi. Genç bir kızın, bir erkek tarafından sokak ortasında dövüldüğünü gören Ö.D., polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adrese giderek çalışma başlattı.
POLİS, MAĞDURU AİLESİNE TESLİM ETTİ
Görüntüde, genç bir erkeğin, bir genç kızı tokatlayıp, dizi ile karnına vurduğu tespit edildi. Bölgede araştırma yapan polis, şiddet mağduru genç kızın N.D. olduğunu belirledi. Yakın bir bölgede bulunan N.D., evine götürülerek, ailesine teslim edildi.
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
Baba Osman D. ise yaşananları bilmediği için şikayetçi olmadığını söyledi. Ancak bir gün sonra güvenlik kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük infiale neden olan görüntülerin haberlere de konu olması üzerine baba, kızının yaşadığı şiddet olayını izledi ve ardından da şikayetçi oldu.
"KISKANDIĞI İÇİN VURDU, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan N.D. kendisini döven kişinin bir yıldır görüştüğü İsmet T. (24) olduğunu söyledi. Polis, İsmet T.'yi evinde gözaltına aldı. Ancak N.D. ifadesinde, "İsmet ile Vişne Caddesi üzerinde yürüyorduk. Bu sırada yanımızdan bir erkek geçince baktım. Bunun üzerine İsmet, `Adama neden bakıyorsun?´ diyerek, beni kıskandığı için vurmaya başladı. Daha sonra da dizleriyle karnıma vurdu. İsmet T., benim 1 yıllık erkek arkadaşım. Bir anlık sinirlenmesi ve kıskanması nedeniyle bana vurdu. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.
ZANLININ UYUŞTURUCUDAN KAYDI VAR
İsmet T., sorgusunun ardından, genç kızın da şikayetçi olmaması üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İsmet T.´nin uyuşturucu suçundan poliste kaydı olduğu belirtildi.
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