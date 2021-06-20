Siyasilerden Babalar Günü mesajları

Bugün Babalar Günü... Her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan babalar gününü siyasiler de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kutladı.
İşte o mesajlar şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2021
Mustafa Şentop: Mustafa Şentop: Babalar gününü kutluyorum. İnsan kaç yaşında olursa olsun, babasının kaybı, yeri hiçbir zaman dolmayacak bir kayıptır. Babama ve aramızdan ayrılmış olan bütün babalara Allah'tan rahmet diliyorum.
— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 20, 2021
Kemal Kılıçdaroğlu: Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, #BabalarGünü'nü kutluyorum.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 20, 2021
MHP: Vefakar tüm babaların, #BabalarGünü Kutlu Olsun...
— MHP (@MHP_Bilgi) June 20, 2021
Temel Karamollaoğlu: Tüm babaların, Babalar Günü’nü kutluyor; her babanın, hayal ettiği hayatı ailesine sunabilmesini diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) June 20, 2021
Ali Babacan: Babam ailemizin çınarı. Hep gölgesinde buluştuk. Allah başımızdan eksik etmesin. #BabalarGünü kutlu olsun.
— Ali Babacan (@alibabacan) June 20, 2021
Ömer Çelik: Babalar günü kutlu olsun. Allah herkese sağlık versin. Rahmete kavuşanların mekanı cennet olsun. #Babalargünü
— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 20, 2021
Mansur Yavaş: Rahmetli babam ile siyah beyaz bir karemiz. Babanız ile nice renkli anlarınız olsun... Ebediyete intikal edenler başta olmak üzere tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 20, 2021
Binali Yıldırım: Geleceğimiz, umudumuz olan evlatlarımızın yetiştirilmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun.
— Binali Yıldırım (@BY) June 20, 2021
Özgür Özel: Hem insanca bir yaşam sürebilecekleri, hem de evlatlarının hayallerine kavuştuklarını görebilecekleri özgür ve adil bir geleceğin kurulacağına duyduğum inançla tüm babaların #BabalarGünü'nü kutluyorum.
— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 20, 2021
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