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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu | Son dakika haberleri

        Şişli Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

        Terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:18
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        Şişli Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

        Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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