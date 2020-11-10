Şırınga çikolatadan ölümde şoke eden karar!

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7),10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı.

İKİ SANIK İÇİN 6 YIL HAPİS İSTENDİ

İHA'da yer alan habere göre Başsavcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T.'nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianamenin Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesi üzerine iki sanık hakkında dava açıldı.

"KENDİ TEDBİRSİZLİĞİ VE DİKKATSİZLİĞİ"

İddianamede şu ifadelere yer verildi: "Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmış olup kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla dosya ekleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu 1. Adli İhtisas Kurumu'na gönderilerek buradan alınan 21 Eylül 2020 tarihli kararda maktulün ölüm sebebinin solunum yollarına yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunu oy birliğiyle karar verdiği anlaşılmıştır.

ASLİ KUSURLU SAYILDI

Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir."

Öte yandan, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Köksal'ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"KAMU VİCDANINI DERİNDEN YARALAYACAK"

Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, iddianameye ilişkin yaptığı açıklamada, "İddianame, hukuka aykırı biçimde çocuğun asli kusurlu sayıldığı bir rapora dayanılarak hazırlanmıştır. Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.