Sır kayıpta yeni gelişme!

Malatya'da 7 yıldır kayıp olarak aranan ve bulunamayan kadının öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesiyle eski eşi yeniden gözaltına alındı.
10 Mart 2014 tarihinden itibaren kendinden haber alınamayan Nurhan Çavuş'un ailesinin başvurusu üzerine geniş çaplı inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine Çavuş'un 2010 yılında boşandığı daha sonra 2014 yılında tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski eşi M.A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A.Ş. ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.
Olayın peşini bırakmayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda M.A.Ş.'nin olay günü Yaygın bölgesine piknik amaçlı gittiğini iddia etse de yapılan araştırmalarda Pütürge ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kayıp kadının öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği değerlendirilen Kubbe Dağı ve şüphelinin babasının Pütürge ilçesi Alihan köyündeki ikametinde, Pütürge Kökpınar Şel mevkiinde bulunan 55 noktada şüpheli ve farklı şahıslara ait toplamda 185 dönümlük arazi, 3 adet ikamet ve eklentilerinde, hazine ve orman arazilerinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan kadavra köpeği ve belediyeye ait görevli ve iş makinalarıyla birlikte arama ve kazı işlemi yapıldı.
Yapılan aramalarda kadavra arama köpeğinin 4 farkı noktada tepki vermesi üzerine, tepki alınan 4 noktada kazı çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda kayıp kadına dair herhangi bir iz ve emareye rastlanmadı. Sürdürülen çalışmalarda Nurhan Çavuş'un kaybolduğu gün M.A.Ş.'nin evin anahtarını kapıda unuttuğu, evin içerisinin dağınık olduğu ve Nurhan Çavuş'un eşyaları ile dışarı çıktığında giyindiği pardösüyü yanına almadığı belirlendi. Olay günü Pütürge'ye gitmediğini belirten M.A.Ş.'nın Pütürge'de olduğunun tespit edildiği ayrıca Nurhan Çavuş'un telefonundan ailesine Suriye'ye gittiği yönünde mesaj attığı gibi hususlar ile çelişkilerin tespit edilerek dosya soruşturma savcısına sunulmasının ardından M.A.Ş., 17 Haziran 2021 tarihinde savcılık talimatı doğrultusunda yakalanarak tekrar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ş.A., 7 yıldır kayıp olarak aranan ve bulunamayan Nurhan Çavuş'u öldürülüp gömmüş olabileceği şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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