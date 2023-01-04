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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Sinan Ateş cinayetinde sıcak bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Giriş: 04.01.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme! 4 şüpheli daha adliyede
Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme! 4 şüpheli daha adliyede
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AA

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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