Silahlar patladı! Ölenler var! Kan davası!

Son dakika haberler... Mardin'in Savur ilçesi kırsal Üçkavak Mahallesi'nde aralarında kan davası nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı.

İHA'da yer alan habere göre aralarında husumet bulunduğu belirtilen ailelerin kavgasında silahların kullanılması üzerine 2 kişi ağır yaralandı.

Ağır yaralanan İdris Sidar ve Mehmet Genç, 112 acil servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.