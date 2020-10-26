Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i sözde emir düzeyinde olmak üzere 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.