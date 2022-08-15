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Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı

Son dakika... Başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çok sayıda kenti etkisi altına alan şiddetli yağışlar, başkenti de vurdu. Sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi

15.08.2022 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şiddetli yağış Ankara'da da etkili oluyor! Ankara hava durumu nasıl?
Şiddetli sağanak, başkenti de vurdu!
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AA

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

İHA'nın haberine göre de Ankara Adalet Sarayı’nın tavanında çökme meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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