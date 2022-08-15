Şiddetli sağanak, başkenti de vurdu!

Son dakika: Şiddetli yağış Ankara'da da etkili oluyor! Ankara hava durumu nasıl?

AA

Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi. Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi. Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı. İHA'nın haberine göre de Ankara Adalet Sarayı’nın tavanında çökme meydana geldi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.