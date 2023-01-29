Sıcaklıklar azalıyor! Dört bölgede kar yağışı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Fotoğraflar: AA