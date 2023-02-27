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Sıcaklıklar artıyor! Batıda lodos ve toz taşınımı var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'da lodos etkili olurken, Marmara için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor.

Giriş: 27.02.2023 - 07:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sıcaklıklar artıyor! Batıda lodos ve toz taşınımı var
Sıcaklıklar artıyor! Batıda lodos ve toz taşınımı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu

ADIYAMAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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