Sibirya'daki orman yangınlarında ilk!

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Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesinde devam eden orman yangınlarının dumanı, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na ulaştı.

NASA'ya bağlı Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi, ülkenin kuzeyi boyunca yayılan dumanı görüntüledi. NASA, tarafından yapılan açıklamada dumanın haftalardır bölgede bulunduğuna dikkat çekerek Yakutsk (Rusya'nın uzak doğusu) şehrinde yaşayan 280 bin kişinin kötü hava kalitesine maruz kaldığı ifade edildi.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Yakutistan’da devam eden orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Yakutistan’ı etkileyen orman yangınları nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e bildirdiği talimata değinildi.

Açıklamada, "Putin, Yakutistan’daki orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi için Ziniçev’e talimat verdi." ifadesi yer aldı.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından bugün yapılan açıklamada, "10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111'i Yakutistan'da, 27'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.