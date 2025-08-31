Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Siber suçlar operasyonu: 198 gözaltı! 190 milyon liralık malvarlığına el konuldu

        Siber suçlar operasyonu: 198 gözaltı! 190 milyon liralık malvarlığına el konuldu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siber suçlar operasyonu: 198 gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

        Bakan Yerlikaya X hesabında yaptığı paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk." 19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şahıs tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan kaleci ve transfer açıklaması!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        12 Dev Adam namağlup son 16'da!
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa