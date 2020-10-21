Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı!

Son dakika haberler... Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, seyyar satıcı tarafından bıçaklandı!

Aydın'ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, pazar yerinde ekibiyle gerçekleştirdiği denetim sırasında, bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralandı

21.10.2020 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı!
Seyyar satıcı zabıta müdürünü bıçakladı!
0:00 / 0:00
AA

Olayda, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, ekibiyle Çarşamba Pazarı'nda denetime çıktı. Pazar yerinde seyyar satıcılık yaptığı belirtilen B.T. ile zabıta ekibi arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmada B.T, Hacıfettahoğlu'nu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli B.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu

Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Hacıfettahoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı
Macron'dan Putin'e 'terörle mücadelede iş birliği' talebi
Macron'dan Putin'e 'terörle mücadelede iş birliği' talebi
İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021'de başlayacak
İsrail'den Dubai'ye uçuşlar 2021'de başlayacak
Milli atlete otomobil çarptı
Milli atlete otomobil çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X