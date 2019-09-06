06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da, 19 Ekim 2018 gecesi Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde akılalmaz bir cinayet işlendi. Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti.
Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy (33),Rus arkadaşlık sitesinden tanıştığı Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil yapmaya karar verdi.
DEFALARCA TEKMELEYİP YUMRUKLADI
DHA'da yer alan habere göre Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy da Gaziantep'ten gelerek, Antalya'daki otele yerleşti. Ancak Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili, bu nedenle gece yarısı tartışmaya başladı. Otelin havuz başında başlayan, bahçede devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Altay Aksoy, yere düşen Nailia Nutfullina'yı tekmeledi, başını defalarca yumruklayıp, yere vurdu.
21 GÜN SONRA CAN VERDİ
Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavganın sonunda Aksoy polise teslim edilirken, ağır yaralı Nutfullina hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün sonra hayatını kaybetti. Aksoy, tutuklandı.
"AKIL SAĞLIĞIM ARAŞTIRILSIN" İSTEĞİ
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Altay Aksoy, karar duruşmasında, olay tarihi itibarıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor alınmasını istedi.
İYİ HALDEN 25 YIL HAPİS
Mahkeme, bu talebi reddederek, sanığa son sözünü sordu. Nailia Nutfullina'nin ölümünden dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Altay Aksoy, "Keşke ben ölseydim. 11 aydır cezaevindeyim. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme sanığı 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 25 yıla indirdi.
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