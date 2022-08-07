Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir eğlence mekanında doğum günü kutlaması yapan Mehlika Derici (35) ile erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), kutlama sonrasında gittikleri Aşıklar Tepesi'nde 25 metrelik uçurumdan atladı.

DHA'nın haberine göre Çetiner'in, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte ölüme atladığı iddia edildi.