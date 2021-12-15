Sevgilisini öldüren sanıktan şoke eden iddia!

İHA

Kocaeli'nde, 15 Şubat akşamı saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi.

4-5 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., apartman koridorunda Hacer Çetin’e 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim E., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"KARDEŞİMLE BİRLİKTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sanık Halim E.'nin yargılanmasına başlanıldı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halim E., taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Savunmasında evli ve 2 çocuk babası olduğunu, Hacer Çetin ile de 5 yıldır dini nikahlı olduğunu söyleyen sanık, "Olaydan bir hafta önce beni aldattığını düşündüğüm için ayrılmaya karar verdik. Olay tarihinden önce bana 'kardeşin K. ile birlikte oldum' demişti.

"EŞYALARINI ALMASINI SÖYLEDİM"

Bunu söylerken kardeşim K.'da evdeydi. Hacer ve kardeşim K. ile tartıştık, ikisi de evden ayrıldılar. Sonrasında Hacer'in ablasını arayarak olanları anlattım. Bir süre sonra barıştık ancak konuyu açıp önüme koymaya devam ediyordu. Olay tarihinden bir hafta öne Hacer’le tekrardan kardeşim K. ile olan ilişkisi nedeniyle tartıştık ve Hacer evden ayrıldı. Barışırız diye Hacer’in ablası Canan’ın evine gittim. Hacer'i aradım açmadı, mesajla gelmek istemediğini söyledi. Canan’la mesajlaşarak Hacer'in eşyalarını almalarını söyledim.

"KÜFÜR EDİP SURATIMA TÜKÜRDÜ"

Bir süre sonra Hacer, Uğur, Canan, Çağlar ve nakliyeci geldi. Eşyaları toparladılar hatta benden şarjlı matkap istediler, kendilerine vererek yardımcı oldum. Eşyaların hepsi arabaya yüklendi. Hacer bu esnada bana sinkaflı küfürler etti, suratıma tükürdü. Küfürler etmeye devam edince belimdeki silahıma cebimdeki şarjörümü takıp ateş ettim" dedi.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİM HATIRLAMIYORUM"

Kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten sanık, "Hacer aşağıya doğru kaçtı. Başka kimseye ateş etmedim. Kendimi eve kapatarak 155'i aradım. Olaylar bu şekilde gerçekleşmişti. Bunun dışındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hacer benden önce F. isimli biriyle sevgiliymiş. Bizim 5 yıllık birlikteliğimizde kavga ettiğimiz zamanlarda bu şahısla da birlikte olduğunu söylemişti. Silah olay tarihinde oturma grubunun altındaydı. Bu oturma grubunu Hacer götüreceği için silahı belime koymuştum" diye konuştu.

"ÖLMEDİN Mİ' DEYİP ALNINDAN VURDU"

Olaya şahit olan Hacer Çetin’in ablası Canan Y., "Kardeşim Hacer ve Halim dini nikahlı değillerdi, dost hayatı yaşıyorlardı. Olay tarihinden 3 gün önce kardeşim yanıma geldi. Halim ile telefon faturası nedeniyle tartıştıklarını ve anlaşamadıklarını anlattı. Olay gününde ise Halim bana sesli mesaj atarak Hacer’in eşyalarını evden almamı istedi. Ben de eşyaları almak için yeğenlerim Hacer ve nakliyeci ile birlikte Halim’in evine gittik. Halim’e ‘bırak olmuyorsa olmuyor, başka kadın mı kalmadı dünyada?’ dedim. Bizi sakin karşıladı, ‘tamam alın eşyalarınızı’ dedi. Eşyaları toparladık, sadece mutfak eşyaları kaldı. Hacer, ‘mutfak eşyaları benden sana kalsın’ dedi. Halim de ‘bitti mi diyorsun yani?’ dedi. Hacer de 'bitti' deyince Halim silahını çıkararak 4 el ateş etti. Elini tutmaya çalıştım ancak engel olamadım. Çağlar Y. ve Uğur Y., Hacer yerde kıvrandığı esnada yanına gitti. Halim yeğenlerime hitaben ‘gelin sizi de öldüreceğim’ dedi. Merdivenlerde ateş etti. Ben müdahale etmeseydim yeğenlerimi de vuracaktı. Hacer yerde kıvrandığı esnada ‘sen daha ölmedin mi?’ diyerek alnından vurdu ve bana da dönerek ‘seni de öldüreceğim’ dedi.

"BENİ, SİZİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Ben de bir anda korkup aşağıya indim. Eşya taşınırken belinde silah görmüştüm. Bu olaydan 3-4 ay kadar önce de Halim bana silah çekerek Hacer'in yerini sordu, ‘onu öldüreceğim’ diyordu ancak sonrasında barışarak aynı eve gittiler. Kardeşime neden gittiğini sorduğumda ‘beni sizlerle ve kendi hayatımla tehdit ediyor’ demişti. Kardeşim sürekli tehdit ediliyordu. Şimdi de bize cezaevinden mektup yolluyor psikolojimi alt üst etti" ifadelerini kullandı.

"ONUNLA HİÇBİR BİRLİKTELİĞİM OLMADI"

Duruşmada dinlenen sanığın kardeşi K.E. ise "Benim Hacer ile ne duygusal ne de cinsel bir ilişkim olmadı. Ağabeyimin beyanlarını katılmıyorum. Hacer, ağabeyime benimle birlikte olduğunu söylemesinin sebebini bana şöyle açıkladı: 'Sizi birbirinize düşürüp Halim’den kurtulmanın peşindeyim' demişti. Bunu söylerken yanımda Halim de vardı. Bir keresinde yanıma geldi ve birkaç defa bana sarktı ancak ben de kendisine ‘sen benim kardeşimsin’ dedim. Olaylar anlattığım şekildedir" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.