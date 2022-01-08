Sevgili çiftin kavgasında kahreden olay!

Antalya'da, saat 01.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede yürek yakan bir olay meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Semih Melih D. arasında tartışma çıktı.
YANINDAKİ TABANCAYI ATEŞLEDİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Melih D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.
KURŞUN EDANUR'A İSABET ETTİ
Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AYNI KAFEDE SİLAHIYLA KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ
Olay sonrası kaçan Semih Melih D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.
ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU
Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur Demir'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
İFADESİNDE 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ
Antalya'ya getirilen katil zanlısı Melih D. emniyetteki ifadesinde, "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.
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