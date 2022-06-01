Sevgi Tekin cinayetinde istenen ceza belli oldu!

AA

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Ağtaş ve taraf avukatları hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi.

Savcı, sanık Ağtaş'ın, suç kastının icrası kapsamında maktule tehdit içerikli mesajlar attığını, olay günü maktulün ikametinin camını kırarak mala zarar verme suçunu işlediğini, cebir ve tehditle gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal edip eve girdiğini ve evdeki müştekileri zorla telefonlarını alıp yatak odasında alıkoyarak kişileri hürriyetinden yoksun bıraktığını belirtti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Esas hakkındaki mütalaada, Ağtaş'ın "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından müebbet ile 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Ağtaş, müştekileri darbetmediğini ve alıkoymadığını ileri sürerek, detaylı savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Sanık avukatı da esasa ilişkin savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak 2021'de Sevgi Tekin, dini nikahla birlikte yaşarken ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından, kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırlamıştı.