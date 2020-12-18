Sert tedbirler gelmişti: Almanya'da rekor vaka sayısı!

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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısı 33 bin 777 oldu.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 777 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 439 bin 938’e yükseldi.

Vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez bir günde 30 bini geçti.

Son 24 saatte 813 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 24 bin 938’ye çıktı.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

KISITLAYICI TEDBİRLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artışın önüne geçmek amacıyla pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.

10 Ocak'a kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları, eczaneler ve postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.

Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.