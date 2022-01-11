Sedefnur 7'nci kattan atlamıştı! İşte nedeni!

Kocaeli'nde, önceki gün Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede kan donduran bir olay meydana geldi.
BAŞKASININ EVİNE MİSAFİRLİĞE GİTTİ
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.
SABAH SAATLERİNDE 7. KATTAN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.
CEP TELEFONUNA BAKMAK İSTEMİŞ
Ahmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü.
"OLAY SIRASINDA UYUYORDUK"
O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU İDDİASI
Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.
2 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
POLİS MEMURU SEVGİLİ TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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