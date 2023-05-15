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CHP 43 yıl sonra Rize'den vekil çıkardı

CHP Rize Milletvekili adayı Tahsin Ocaklı, yüzde 21.2 oy ile 43 yıl sonra Rize'den, TBMM'ye gidecek isim oldu

Giriş: 15.05.2023 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | CHP 43 yıl sonra Rize'den vekil çıkardı! Rize'nin seçim sonucu şaşırttı
CHP 43 yıl sonra Rize'den vekil çıkardı
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Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık sonuçları açıklanmaya devam ederken, Meclis tablosu da belli olmaya başladı.

43 YIL SONRA BİR VEKİL ÇIKARDI

Açıklanan sonuçlara göre CHP, Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkardı. Partinin kentteki 1'nci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı Meclis'e gidecek. Kentte toplam 266 bin 203 seçmen bulunuyor. Saat 00.00 itibarıyla partilere göre milletvekili sayıları şöyle:

AK Parti: % 53.9 (2 vekil)

CHP: % 21.2 (1 vekil)

MHP: % 12.9

YRP: % 5.0

BBP: % 1.5

ZP: 1.4

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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