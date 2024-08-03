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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restore edilen Savarona'da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı da X hesabından Savarona'nın son halini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan SAVARONA gemimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ve yardımları ile Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığında aslına sadık kalınarak kapsamlı bir bakım, onarım ve modernizasyona tabi tutuldu. Gemimizin seyir tecrübe ve testleri başarıyla tamamlandı."