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Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.
Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldiği, depoyu korumakla görevli 14 personelin patlama sonucunda yaralandığı bildirildi.
Şanlıurfa Valisi Erin son yaptığı açıklamada, "112'den intikal eden araçlarımız gerekse belediyemizden intakal eden arkadaşlarımız olaya müdahale etiler. Patlama kontrol altına alındı. Yaralıların durumu çok şükür iyi. İçeride mühimmatta meydana gelen teknik bir sebepten meydana geldiğini değerlendiriyoruz." dedi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklmada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2019
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