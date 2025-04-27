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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü. Ayağında kırıklar bulunan anne Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.04.2025 - 23:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 03:18
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        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
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        Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

        Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

        Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

        Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

        BAKAN TUNÇ: 1 CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE 1 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

        Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşa acil şifa diledi.

        Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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