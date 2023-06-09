Açıklamada şunlar kaydedildi: "10.06.2023 Cumartesi Günü saat 22.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Avrupa Şampiyonlar Ligi Final müsabakası nedeniyle 09.06.2023 Cuma günü saat 08.00’dan itibaren 11.06.2023 Pazar günü final programı sonlanıncaya kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar:

-Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5 P6 Otoparkları Ayrımı ile 900 Metre Yol Sonu Ayrımları ve Atatürk Olimpiyat Stadı Yolundan 900 Metre Yol Sonuna Bağlantı Kavşağı