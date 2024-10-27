Sallai 11’i zorluyor

Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Galatasaray’da derbi hazırlıklarında sona gelindi.

Üç stoperli kurgu ile dörtlü savunma arasında kalan Okan Buruk’u bireysel oyuncu seçimleri de zorluyor.

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Sarı-kırmızılılarda dün gerçekleştirilen taktik antrenmanda Roland Sallai’nin de as takımla denendiği öğrenildi.

Beşiktaş için iki farklı planı bulunan Okan Buruk şu ana kadar sadece çift santrforlu kurguyu kesinleştirdi.

İleri uçta Mauro Icardi ve Victor Osimhen’i görevlendirecek olan tecrübeli çalıştırıcı, Dries Mertens’i kulübeye çekerek Sallai’yi 11’de görevlendirebilir.

Antalyaspor müsabakasında hücum hattının her bölgesinde görev yapan Macar futbolcu antrenmanlarda da göze girmiş durumda.