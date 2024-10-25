Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Terör örgütü PKK'ya bağlı sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada saldırı için "Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi. Açıklamada, sadece taksici Murat Arslan "sivil" olarak tanımlandı ve örgütün "sivillere dönük bir yönelimin gerçekleştirmediği" iddia edildi.

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Terör örgütü saldırıyı uzun süredir planladığını ve siyasi gündemle ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Öte yandan terör örgütünün açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının kamuoyuna yansımasının "olumlu olduğu" aktarıldı.

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