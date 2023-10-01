Veterineri öldürüp aracını gasp ettiler! Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı
Başkent'te saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin Kayseri'de veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı öldürüp aracını gasp ettiği ortaya çıktı
Ankara’daki saldırı girişimini gerçekleştiren teröristlerin, Kayseri’de veterinerlik yapan kullandıkları aracın sahibi Mikail Bozloğan’ı, başından vurarak öldürdükleri ve aracını gasp ettikleri ortaya çıktı.
Teröristlerin daha sonra bu araçla Ankara'ya geldikleri belirlendi. Bozloğan’ın cesedi de köy yakınlarında bulundu. Teröristlerin, veterineri başından vurarak öldürüp boş bir araziye bıraktığı belirlendi.