Saldırdıkları doktor istifa etmişti! Tahliye edildiler

AA

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan hasta yakını 3 kardeş tahliye edildi. AA'da yer alan habere göre, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D. katılırken mağdur Baraş ve avukatı Aycan Ceylan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Saldırıya uğrayan Dr. Şeyhmus Baraş Fotoğraf: AA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ Sanıklar savunmalarında doktor Baraş'a hakaret etmediklerini iddia ederek tahliye talebinde bulundu. Tanıklar ise sanıkların doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alan mahkeme, kaçma şüphelerinin de bulunmadığına hükmederek, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Doktor Baraş ise duruşma sonrası karara tepki gösterdi. Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.

SALDIRI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ Fotoğraf: DHA Olayda özel bir tıp merkezinde hasta yakınlarının saldırısına uğraması sonucu diplomasını yırtarak mesleğinden istifa eden Baraş, darbedildiğini belirterek, "Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler" ifadelerini kullanmıştı. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir