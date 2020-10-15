Başkentte dev ölüm içkisi operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi.

İHA'nın haberine göre, denetimlerde 3 ayrı işyerinde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte alkollü içki ele geçirilerek el konuldu. İş yerlerinin yetkilisi olan 3 kişi gözaltına alındı.