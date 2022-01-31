Sağlık merkezinde facia! Asansör boşluğuna düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sağlık merkezinde çalışan hemşire Aysun Memiş, su basması nedeniyle bakıma alınan asansörün boşluğuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Memiş'in çırpındığını gören asansör tamircisi, suya atladı. Tamircinin sudan çıkardığı Memiş, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan sedyeyle aldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aysun Memiş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.