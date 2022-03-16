Sağlık çalışanlarının özlük hakları TBMM'de

Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis (tıbbi hatalar) davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM sunulmasının ardından Adalet Komisyonu'na sevk edildi.
BAKAN KOCA: BUGÜN BÜYÜK ADIM ATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gelişmeyi sosyal medya Twitter hesabı üzerinden şu ifadeler ile duyurdu: Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı.
KANUN TEKLİFİ NELERİ ÖNGÖRÜYOR?
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyi öngören kanun teklifinde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.
MESLEKİ SORUMLULUK KURULU GELİYOR
Ayrıca sözkonusu teklifte devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 5 MÜJDE VERMİŞTİ
14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacağını ve döner sermayeden yapılan ek ödemelerin artacağını söylemiş, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan müjdeleri şöyle sıralamıştı:
1- SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE DAHA AĞIR CEZA
Sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.
2- MESLEKİ SORUMLULUK KURULU
Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.
3- MAAŞ VE DÖNER SERMAYE
Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.
4- EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSIYACAK
Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılacak iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.
5- AİLE HEKİMLERİNİ DE KAPSAYACAK
Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.
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