Sağlık çalışanının başına demir bariyerle vurdu!

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir özel hastanede 30 Ekim'de bir hasta yakınının, nöbetçi idari amiri Emre Gülaşı'na (25) demir yönlendirme bariyeriyle saldırarak başından yaraladığı olaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Buna göre, Z.A'nın (37), ayağında kırık oluşan 7 yaşındaki kızı E.A'yı götürdüğü hastanede tedavi ve ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu hasta yakınlarıyla görevliler arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.
AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesiyle Z.A'nın kardeşi Ö.Y.A'nın (25) anestezi teknikeri ve hastanenin nöbetçi idari amiri Emre Gülaşı'na (25) demir yönlendirme bariyeriyle saldırıp yaraladığı iddia edildi.
Gülaşı'nın şikayeti üzerine Ö.Y.A. ile yakınları Z.A, G.A. ve Y.T. hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda Ö.Y.A'nın tutuklandığı, diğerlerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.
TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ
Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Ö.Y.A'nın üzerine atılı suçun niteliği ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verilip duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
Olayda yaralanan Emre Gülaşı, AA muhabirine hemen hemen her gün farklı bir şehirde sağlık çalışanlarının şiddete uğradığını, bu saldırılardan birinde de kendisinin yaralandığını belirtti.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını isteyen Gülaşı, "Bu konuda ciddi yaptırımlar lazım. Bunun önüne geçilmediği sürece her önüne gelen sağlık çalışanına yönelik çok kolay şiddet uygulayabileceğini düşünecektir." ifadelerini kullandı.
DEMİR BARİYERLE SALDIRI KAMERADA
Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, hasta yakını ile görevliler arasında bir süre tartışma yaşanıyor. Bu sırada bir kişi eline geçirdiği demir yönlendirme bariyerini Emre Gülaşı'nın üzerine atıyor. Gülaşı, saldırıda başına aldığı darbeyle yere düşüyor.
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