Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 76.981, toplam vaka sayısı 10.827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

Bugünkü test sayısı 11.535, vaka sayısı 1.610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.