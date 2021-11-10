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Haberler Sağlık Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " "mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir" ifadelerini kullandı. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabileceğine dikkat çeken Bakan Koca, "Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir" dedi. Koca ayrıca okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düştüğünü belirtti...

10.11.2021 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Yarından itibaren 18 yaş üzerindekilerin 3.doz aşı olabileceğini duyuran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"GENÇLER HASTALIĞI AĞIR GEÇİREBİLECEK KİŞİLERE TAŞIYABİLİYOR"

Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün risk grubundaki vatandaşlarımızın durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan önemli sonuçları sıralamak isterim;

1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.

"18 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ HATIRLATMA AŞISI OLABİLECEKLER"

2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

"VATANDAŞLARIMIZI TÜRKİYE GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

3. Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.

"OKULLARDA VAKALARIN AZALMASI SEYRİ OLUMLU ETKİLEYEBİLECEKTİR"

4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir.

5. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir.

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