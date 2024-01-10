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        Haberler Gündem Hava Durumu DONUYORUZ | Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağmur, fırtına! Ankara İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgeleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Yağışların; Marmara, Doğu Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Bolu, Düzce, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 10.01.2024 - 07:38
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        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve Güney Ege ile Mardin çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 10°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 12°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Yağmurlu 15°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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