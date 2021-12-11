Sağanak ve fırtına Muğla'yı esir aldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ve Bodrum feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Milas ilçesinde İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarlarını değerlendirdi. Çağrı merkezine 100'ü aşkın su baskını ihbarı geldiği bildirildi. Ekipler, su baskını yaşanan yerlere müdahalede bulundu.

HEYELAN YOLU KAPADI

Emek Mahallesi'nde de bir apartmanın avlusu, ardından zemin kattaki ev suyla doldu. Ev eşyalarında hasar meydana gelirken, apartman sakinleri eve giren suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyun tahliyesini sağladı.

Marmaris-Muğla kara yolunda yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Beldibi Mahallesi Karadere mevkisinde kara yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri sevk edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı.

Denizlerde etkisini artıran kuvvetli fırtına nedeniyle Kumbahçe Plajı'nda karaya vuran dalgaların boyu zaman zaman 3 metreye ulaştı. Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki fırtınanın ise pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği bildirildi.

Öte yandan, Datça ve Bodrum feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere vatandaşlar, fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kuvvetli fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini ve hızını yitirmesi bekleniyor.