Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Sağanak ve fırtına Muğla'yı esir aldı

Sağanak ve fırtına Muğla'yı esir aldı

Muğla'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bodrum ilçesinde gün boyu süren fırtınanın ardından akşam sağanak etkisini gösterdi. İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı ana güzergah ve cadde aralarında su birikintileri oluştu. Trafikte de zaman zaman aksamalar meydana geldi. Belediye ve polis ekipleri, sağanaktan etkilenen noktalarda devriye gezdi

11.12.2021 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sağanak ve fırtına Muğla'yı esir aldı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Datça ve Bodrum feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Milas ilçesinde İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarlarını değerlendirdi. Çağrı merkezine 100'ü aşkın su baskını ihbarı geldiği bildirildi. Ekipler, su baskını yaşanan yerlere müdahalede bulundu.

HEYELAN YOLU KAPADI

Emek Mahallesi'nde de bir apartmanın avlusu, ardından zemin kattaki ev suyla doldu. Ev eşyalarında hasar meydana gelirken, apartman sakinleri eve giren suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyun tahliyesini sağladı.

Marmaris-Muğla kara yolunda yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Beldibi Mahallesi Karadere mevkisinde kara yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle bazı araçların lastiklerinde hasar oluştu. Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri sevk edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı.

Denizlerde etkisini artıran kuvvetli fırtına nedeniyle Kumbahçe Plajı'nda karaya vuran dalgaların boyu zaman zaman 3 metreye ulaştı. Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki fırtınanın ise pazar günü akşam saatlerinde etkisini yitireceği bildirildi.

Öte yandan, Datça ve Bodrum feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere vatandaşlar, fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kuvvetli fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini ve hızını yitirmesi bekleniyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Her derde deva! Faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız
Her derde deva! Faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız
İştahla yiyoruz ama ölüme götürüyor
İştahla yiyoruz ama ölüme götürüyor
Değeri 1 milyon lira... Şalvarlarına koyup götürdüler
Değeri 1 milyon lira... Şalvarlarına koyup götürdüler
Adresleri değişmedi! 'Günlük 500 leva harcıyoruz
Adresleri değişmedi! 'Günlük 500 leva harcıyoruz
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'lodos' engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
İrlanda'da fırtına: Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı!
İrlanda'da fırtına: Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı!
Kıyafeti kirli diye araçtan indirmeye çalıştı
Kıyafeti kirli diye araçtan indirmeye çalıştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.