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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar batıda artıyor, doğuda düşüyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Muğla ve çevresi ile, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Hava sıcaklıkları iç ve batıda 5 ila 10 derece artarken, doğuda 4 ila 8 derece düşecek

20.05.2022 - 07:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sağanak uyarısı! Sıcaklıklar batıda artıyor, doğuda düşüyor
Sağanak uyarısı! Sıcaklıklar batıda artıyor, doğuda düşüyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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