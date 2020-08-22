Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum’un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İllerimizde ise sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...
ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.
KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu.
BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu.
MANİSA: 36, Az bulutlu.
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık.
ADANA: 36, Parçalı bulutlu.
ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 33, Parçalı bulutlu.
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçeleri ile zamanla batısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA: 29, Parçalı bulutlu.
VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR: 34, Parçalı az bulutlu.
GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu.
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