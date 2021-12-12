Rüzgara kapılan paraşütçüler yaralandı

Talas ilçesinde 1800 metre yüksekliğe sahip Ali Dağı Paraşüt Atlama Alanı'ndan çiftli atlayış yapan M.G. (18) ile M.D. A. (28) kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengelerini kaybetti.

AA'nın haberine göre, rüzgarın etkisiyle savrulan ikili kalkış alanına yakın bir bölgeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan M.G. ile M.D.A'yı hastaneye götürdü.