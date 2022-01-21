Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?

Ukrayna - Rusya krizine ilişkin Cenevre'de bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kritik zirve sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Eğer Rusya çatışma yolunu seçerse yanıtın güçlü bir şekilde verileceğini söyledik. Rusya saldırıları durdurmalı." dedi.
Görüşme sonrası konuşan Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Biz bu konuda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Eğer Rusya çatışma yolunu seçerse yanıtın güçlü bir şekilde verileceğini söyledik. Rusya saldırıları durdurmalı. Açıkçası Rusya'nın bizim endişelerimiz dinlemesi gerekiyor. Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerimizi ilettik
Temel prensipler var Lavrov'a bunu aktardım. ABD ve ortakları prensiplerini korumakta kararlı.
"RUSYA DÜNYAYI İKNA ETMEK İSTİYORSA..."
Başkan Biden ve güvenlik ekibimizle bu görüşmelerimizi paylaşacağım, diplomatik görüşmelerin önemli olacağını düşünüyorum. Daha fazla diplomatik görüşmenin yapılması gerekiyor ama bu tam da Rusya'nın seçeceği yola bağlı.
Biz görülen olgulara bakıyoruz herkesin gördükleri son derece net. Eğer Rusya dünyayı ikna etmek istiyorsa öncelikle gerilimi azaltması gerekiyor, diplomasi ve diyaloğa girmesi gerekiyor biz bugün tam da bunu yaptık.
Rusya'nın çatışma yolunu tercih etmemesini istiyoruz. Rusya, Ukrayna sınırındaki güçleri geri çekmeli. Rusya geri çekilmezse, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.
Bugün mutabık kaldığımız konu şu; Önümüzdeki hakkı fikirlerimizi yazıya dökeceğiz. Rusya'dan aldığımız belge doğrultusunda görüşmelerimizin devamını sağlamak. İki başkanın görüşmesi fayda sağlayacaksa sanırım Başkan Biden da buna hazır olacaktır.
LAVROV'UN AÇIKLAMALARI
Zirve sonrası konuşan Lavrov'un açıklamalarından satır başları;
Rusya, Ukrayna meselesine özel ilgi gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Avrupa'nın güvenliği konusu Ukrayna meselesine indirgenmemeli. Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'yı işgal edeceğiz' demedik. Rusya Ukrayna halkı için tehdit değil.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmemiz açık ve faydalı oldu, Blinken görüşmeyi tatmin edici bulduğunu söyledi.
"PUTİN HER ZAMAN BIDEN İLE İLETİŞİME GEÇMEYE HAZIR"
Moskova'nın güvenlik taleplerini ilettik Washington'dan yazılı bir yanıt istiyoruz. Putin her zaman Biden ile iletişime geçmeye hazır.
Bizim endişemiz Batı'nın Ukrayna'yı sevk ettiği silahlardan kaynaklanıyor.
NATO, Rusya'ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya ilerlemesine karşıdır.
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