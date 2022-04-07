Ukrayna'dan Rusya'ya yeni anlaşma taslağı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 43. gününde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov devam eden görüşmelere ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini belirten Lavrov, "Ukrayna'nın gönderdiği taslak, İstanbul'da sunduğu önerilerden farklı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelere devam edeceğini vurgulayan Lavrov, "Rusya kendi metnini sunacak." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Ukrayna'nın Donbas ve Kırım Putin-Zelenskiy görüşmesinde ele alınması teklifi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

ABD'ye tepki gösteren Lavrov, "Washington, Zelenskiy'i savaşı sürdürmeye zorluyor." dedi.