Müzakere mümkün mü? Lavrov'dan flaş açıklama!

Reuters

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB VE NATO'DAN GELEN YANITLAR TATMİN EDİCİ DEĞİL"

Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var" dedi

ABD’nin askeri riskleri azaltacak öneriler sunduğunu belirten Lavrov, AB ve NATO’dan gelen yanıtların tatmin verici olmadığını söyledi.

Öte yandan üst düzey bir Rus diplomat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Batı ile güvenlik görüşmelerine devam etmesini tavsiye etti.

Batılı güçler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine ilişkin uyarılarda bulunurken, Moskova bu iddiaları defalarca kez reddetti.